Строительная компания «ВЕК» поздравила школьников с Днем знаний

Гендиректор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников вручил ребятам подарки.

В строительной компании «Век» много добрых и замечательных традиций. Одна из них — это ежегодные поздравления детей сотрудников, которые пошли в первый класс.





В этом году генеральный директор Евгений Максович Воскобойников вручил ребятам замечательные подарки, в числе которых новое печатное издание «Первой энциклопедии школьника».





Мы не только поздравили первоклашек с новым этапом в их жизни, но и приобщили к другой замечательной традиции компании — озеленению территорий комплексов.



В большом сквере ЖК «Каскад» ребята вместе с родителями посадили гортензии, дёрен и декоративную яблоню.





Отдельная благодарность ландшафтному дизайнеру Елене Александровне Назаркиной, которая уже более 10 лет сотрудничает со строительной компанией «Век» и помогает в оформлении и благоустройстве территорий наших объектов.

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