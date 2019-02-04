12:39, 04 Февраля 2019
Строительную фирму обязали устранить дефекты в новостройках для расселения аварийного жилья в Карелии
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Арбитражный суд Карелии обязал ООО "СК "Дальпитерстрой" устранить нарушения, допущенные при строительстве двух домов для расселения аварийного жилья в поселке Чална.
Как следует из материалов дела, в ходе экспертизы было выявлено "несоответствие работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации при строительстве многоквартирных домов № 9 и № 11 по ул. Светлая в п. Чална Пряжинского района", сообщают "Вести Карелии".
Водопроводные сети для этих новостроек были проложены выше глубины промерзания без тепловой изоляции. Это привело к замерзанию воды в трубах и перебоям водоснабжения домов.
Управление капитального строительства предъявило претензии подрядной организации.
Подробнее читайте в материале издания.
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