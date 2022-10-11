Стройфирму, оскандалившуюся  с ремонтом стадиона «Юность» в Петрозаводске, включили в список недобросовестных

Компания «Спорт инжиниринг», которая оказалась в центре скандала из-за ремонта стадиона «Юность» в Петрозаводске, включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Такое решение принято по заявлению антимонопольной службы, но не в Карелии, а в Крыму.

Сведения о включении в реестр размещены на официальном сайте госзакупок. Причины этого решения не указаны. По закону в список недобросовестных поставщиков попадают фирмы, нарушившие условия госконтрактов.

Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции стадиона «Юноcть» вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. Он не пожелал принимать спорные работы.

Позже выяснилось, что новые беговые дорожки стадиона придется переделывать из-за ошибок при реконструкции. Министр образования Карелии Роман Голубев пообещал, что подрядчик устранит недостатки по гарантии.