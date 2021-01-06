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Строительство бутафорского концлагеря и снос памятного знака Яше Степанову: какие скандалы принес в Карелию 2020 год

Новости. Общество
16:00, 07 Января 2021
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Какие скандалы потрясли общество в ушедшем 2020 году.

В феврале по инициативе чиновников был снесен памятный знак бойцу Якову Степанову, располагавшийся в местечке Каменный бор на окраине Петрозаводска. Региональные власти приняли решение построить на месте народного монумента детский сад. Инициатива вызвала протест группы местных жителей: они посчитали, что территория на границе с опасным карьером не пригодна для размещения там детского учреждения, сам факт демонтажа памятника герою войны возмутил горожан. 

В эпицентре скандала оказалась задумка благотворительного фонда "Открытые возможности" возвести в республике бутафорский финский концентрационный лагерь с целью реконструировать быт советских узников. На эти цели директор фонда Наталья Абрамова получила президентский грант в размере почти 2,9 млн рублей. 

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-07 19:44:16
Протестуны строительства детского сада в Ключевском карьере весьма гадливо воспользовались памятью погибшего защитника Родины. Гореть им в аду за это. Сковородку ихними плакатиками будут растапливать.
Zim
2021-01-07 18:10:06
Что будет скандалом, то, что какой-то ненормальный задумает возвести на проспекте Ленина, на каждом столбе бутафорскую виселицу, или то, что Президент выделит на реализацию такой задумки деньги?
Zim
2021-01-07 18:04:40
А почему редакция решила, что « эпицентре скандала оказалась задумка возвести концентрационный лагерь», а не то что на это выделяют миллионы по президентским грантам?
кир
2021-01-07 17:14:21
Вы мои комментарии не принимаете. Поэтому нет комментариев.
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