Строительство бутафорского концлагеря и снос памятного знака Яше Степанову: какие скандалы принес в Карелию 2020 год

Какие скандалы потрясли общество в ушедшем 2020 году.

В феврале по инициативе чиновников был снесен памятный знак бойцу Якову Степанову, располагавшийся в местечке Каменный бор на окраине Петрозаводска. Региональные власти приняли решение построить на месте народного монумента детский сад. Инициатива вызвала протест группы местных жителей: они посчитали, что территория на границе с опасным карьером не пригодна для размещения там детского учреждения, сам факт демонтажа памятника герою войны возмутил горожан.

В эпицентре скандала оказалась задумка благотворительного фонда "Открытые возможности" возвести в республике бутафорский финский концентрационный лагерь с целью реконструировать быт советских узников. На эти цели директор фонда Наталья Абрамова получила президентский грант в размере почти 2,9 млн рублей.

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