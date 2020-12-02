Строительство четырех детсадов в Карелии решит проблему с местами для детей до трех лет

На 2021 год в республике запланировано завершение строительства четырех детских садов, сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Открытие новых дошкольных учреждений позволит исполнить цель, поставленную нацпроектом "Демография", и решить проблему обеспеченности местами детей до трех лет, сообщил ТАСС министр образования республики Роман Голубев.

"В 2021 году у нас запланировано продолжение строительства, и мы ожидаем завершения работ в следующем году детского сада в Сортавале на 150 мест, в Петрозаводске на ул. Хейкконена на 300 мест. Также в следующем году в Петрозаводске на улице Чехова садик на 300 мест должен появиться, и на 100 мест в поселке Мелиоративном", - рассказал министр.

Очередь в дошкольные учреждения существует не во всех районах республики, сообщили в правительстве Карелии. По словам Романа Голубева, в некоторых населенных пунктах в ясельных группах можно увидеть детей, начиная с года, поскольку в учреждении есть свободные места и кадры для работы с самыми маленькими. Напряженной остается ситуация в Сортавале, Прионежском районе, Пряже и Петрозаводске.

Практически полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет к концу 2021 года в Карелии удастся не только за счет строительства новых детсадов. До конца 2020 года в собственность Петрозаводска должен вернуться детский сад на улице Ленинградской.

Кроме того, минобразования региона планирует выделить администрации Петрозаводска деньги на покупку детского сада в микрорайоне "Чистый город". Собственник построил здание под дошкольное учреждение еще в 2014 году.

По данным министерства образования Карелии, на 1 ноября 2020 года очередь в дошкольные учреждения на будущий учебный год составляет более 7 тысяч детей, из них к категории до трех лет относятся более 6,9 тыс. человек.