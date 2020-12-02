890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девочку, пропавшую по дороге из школы домой в поселке Карелии, нашли 1
02.12.2020 21:14
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса 4
Сегодня 14:19
Число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 17 тысячам
Сегодня 08:57
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:50
В Карелии омбудсмен по защите прав человека попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи" 8
Сегодня 14:47
Ведущая Первого канала "поговорила со звездами" и узнала дату окончания пандемии 4
02.12.2020 21:30
Восьмилетняя российская девочка закормила полуторагодовалого брата до смерти 1
02.12.2020 23:30

Строительство четырех детсадов в Карелии решит проблему с местами для детей до трех лет

Новости. Общество
17:01, 03 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

На 2021 год в республике запланировано завершение строительства четырех детских садов, сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Открытие новых дошкольных учреждений позволит исполнить цель, поставленную нацпроектом "Демография", и решить проблему обеспеченности местами детей до трех лет, сообщил ТАСС министр образования республики Роман Голубев.

"В 2021 году у нас запланировано продолжение строительства, и мы ожидаем завершения работ в следующем году детского сада в Сортавале на 150 мест, в Петрозаводске на ул. Хейкконена на 300 мест. Также в следующем году в Петрозаводске на улице Чехова садик на 300 мест должен появиться, и на 100 мест в поселке Мелиоративном", - рассказал министр.

Очередь в дошкольные учреждения существует не во всех районах республики, сообщили в правительстве Карелии. По словам Романа Голубева, в некоторых населенных пунктах в ясельных группах можно увидеть детей, начиная с года, поскольку в учреждении есть свободные места и кадры для работы с самыми маленькими. Напряженной остается ситуация в Сортавале, Прионежском районе, Пряже и Петрозаводске.

Практически полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет к концу 2021 года в Карелии удастся не только за счет строительства новых детсадов. До конца 2020 года в собственность Петрозаводска должен вернуться детский сад на улице Ленинградской.

Кроме того, минобразования региона планирует выделить администрации Петрозаводска деньги на покупку детского сада в микрорайоне "Чистый город". Собственник построил здание под дошкольное учреждение еще в 2014 году.

По данным министерства образования Карелии, на 1 ноября 2020 года очередь в дошкольные учреждения на будущий учебный год составляет более 7 тысяч детей, из них к категории до трех лет относятся более 6,9 тыс. человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 2
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»