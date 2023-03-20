Строительство дороги для туристов за полмиллиарда рублей в Карелии отложили на 2024 год

Правительство Карелии подтвердило планы строительства автодороги к памятнику природы «Белые мосты», но решило перенести его на 2024 год.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год.

Согласно документу, предлагается перенести на 2024 год финансирование строительства автодороги к «Белым мостам» на сумму 505 млн рублей.

Ранее отложить стройку предлагал глава Карелии Артур Парфенчиков. На заседании правительства он заявил, что бюджетные деньги на строительство и реконструкцию различных объектов в Карелии надо распределить так, чтобы они принесли быстрый экономический эффект. Приоритетом сейчас должны стать проекты создания и развития производственных мощностей.

В качестве примера, какие проекты можно отложить на более поздний срок, он привел строительство дороги к водопаду «Белые мосты».

«Может, те же „Белые мосты“ на несколько лет отодвинуть, но провести реконструкции в Видлицах, Салми (сельхозпредприятий — прим. ред), помочь построить, реконструировать какие-то заводы, предприятия — проекты, которые у нас сейчас появляются. Это сейчас в приоритете», — пояснил Парфенчиков.