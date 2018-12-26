Строительство и оснащение онкодиспансера в Петрозаводске обойдется в 5,5 млрд рублей

Власти Карелии определились с земельным участком в Петрозаводске, где в 2019 году планируется начать строительство онкодиспансера, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Участок располагается рядом с Республиканской больницей им. В.А. Баранова. Площадь – около 10 гектаров. Участок передан в постоянное пользование застройщику - ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер". Получены заявки на выдачу технических условий для подключения объекта к инженерным сетям города", - говорится в сообщении.

Здание предполагается строить по готовому проекту – в Калининграде уже ведется строительство подобного онкоцентра.

Сейчас объявлен открытый конкурс по проектированию здания. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрены 39,1 млн рублей. Подписать контракт планируется до конца января 2019 года.

Ориентировочная стоимость объекта с медицинским оборудованием – 5,5 миллиардов рублей.

"Объект дорогой, имеет сложные строительные решения, предусмотрены радиологические каньоны для лучевой терапии. Первые работы по строительству хотим начать уже в следующем году", - сказал вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.