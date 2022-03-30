Строительство новой паромной переправы через реку в Карелии начнется осенью

Переправа будет включена в состав региональной автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к поселку Панозеро»

Центр управления регионом Республики Карелия (ЦУР), анализируя обращения граждан в соцсетях и мессенджерах, выявил, что жители поселка Панозеро интересуются, когда начнется строительство новой паромной переправы через реку Кемь.

Ответ подготовило Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

«Идет проектирование новой паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро. Стоимость государственного контракта, который заключен с ООО „Судэлектросервис“, составила 3,2 млн рублей. Срок завершения работ и получения согласования в Российском речном регистре — 30 августа», — рассказали в ведомстве.

Работы по устройству объекта планируется начать в III квартале 2022 года. Новая паромная переправа будет включена в состав региональной автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к поселку Панозеро».

«Кроме того, КУ РК „Управтодор Республики Карелия“ готовит техническое задание на разработку проектной документации по объекту „Реконструкция участка автомобильной дороги от начала границ населенного пункта г. Кемь до причального сооружения в п. Рабочеостровск“. Конкурсные процедуры для заключения соответствующего государственного контракта будут объявлены до 1 июля», — подчеркнули в Минтрансе.

ЦУР продолжает работать с обращениями граждан и выявлять фейки в соцсетях Карелии.