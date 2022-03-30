Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Новое
Сегодня 17:04
Один из крупнейших банков Северной Европы прогнозирует снижение экономического роста в Финляндии из-за ситуации на Украине
Сегодня 11:02

Строительство новой паромной переправы через реку в Карелии начнется осенью

Новости. Общество
17:16, 05 Апреля 2022
фото: правительство Карелии

Новости партнеров

Переправа будет включена в состав региональной автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к поселку Панозеро»

Центр управления регионом Республики Карелия (ЦУР), анализируя обращения граждан в соцсетях и мессенджерах, выявил, что жители поселка Панозеро интересуются, когда начнется строительство новой паромной переправы через реку Кемь.

Ответ подготовило Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

«Идет проектирование новой паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро. Стоимость государственного контракта, который заключен с ООО „Судэлектросервис“, составила 3,2 млн рублей. Срок завершения работ и получения согласования в Российском речном регистре — 30 августа», — рассказали в ведомстве.

Работы по устройству объекта планируется начать в III квартале 2022 года. Новая паромная переправа будет включена в состав региональной автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к поселку Панозеро».

«Кроме того, КУ РК „Управтодор Республики Карелия“ готовит техническое задание на разработку проектной документации по объекту „Реконструкция участка автомобильной дороги от начала границ населенного пункта г. Кемь до причального сооружения в п. Рабочеостровск“. Конкурсные процедуры для заключения соответствующего государственного контракта будут объявлены до 1 июля», — подчеркнули в Минтрансе.

ЦУР продолжает работать с обращениями граждан и выявлять фейки в соцсетях Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2022, 09:03
Мама будущего первоклассника в Петрозаводске: Я записалась в частную школу за 19 тысяч, больше не потянуть или почку придется продать
03.04.2022, 00:10
Huawei отказалась продавать свои телефоны в России
03.04.2022, 14:25
Миллиардер из Санкт-Петербурга начал строительство причального комплекса на берегу Ладожского озера в Карелии
30.03.2022, 16:32
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
03.04.2022, 22:30
В Россию идет новая волна коронавируса - 25 млн жителей Шанхая уже отправлены на карантин
03.04.2022, 21:30
Проснулся и не можешь уснуть: сомнолог рассказал, почему прерывается сон

Аналитика

Сегодня 15:12
Капитал
«Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается»
Руководитель управления труда и занятости Карелии рассказала, как отразились международные санкции в отношении России на ситуации с безработицей в республике.
Евгений Ульянов: «Госплан, регулирование цен, национализация, отмена пенсионной реформы — все это нужно делать незамедлительно»
Сегодня 10:02
Владимир Любарский: «Объективно оценить мою работу могут только горожане»
01.04.2022 18:08
Они стояли за школу
01.04.2022 06:44
Финны смотрят на НАТО
31.03.2022 12:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:04
Без политики
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 15:22
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.