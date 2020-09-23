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Строительство новой школы в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Экономика
08:45, 24 Сентября 2020
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Компания "КСМ" поделилась новым видео со строительной площадки.

Строительство здания школы завершается, и теперь каждый может оценить реальные масштабы нового учебного заведения. Новая школа на 1350 мест станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии и по площади, и по количеству учащихся. Проект нетиповой, оригинальный, необычный. Здание имеет сложную конфигурацию, это связано с существующей геометрией земельного участка, соблюдением требований инсоляции школьных помещений и необходимостью разделить начальную школу и среднюю / старшую школу.

Все помещения новой школы будут светлыми и очень просторными. К примеру, актовый зал рассчитан на 870 мест, столовая на 480 посадочных мест, конференц-зал на 150 мест. Пять спортивных залов и тир, библиотека с медиатекой и зоной wi-fi, лаборатория РОСНАНО, благоустроенная уличная территория – здесь будет и детская игровая площадка для прогулок учеников младших классов, и большой стадион со всем необходимым оборудованием.

На текущий момент ведутся следующие работы:

блок Г (начальная школа) – завершаются кровельные работы и монтаж окон, продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж внутренних сетей отопления и канализации, отделка фасадов;

блок В (старшая / средняя школа) – ведутся работы по устройству кровли, кирпичной кладки внутренних перегородок, выполняются цементно-песчаные стяжки полов;

блок Б (старшая / средняя школа) – выполняется устройство кровли, монтаж окон, внутренняя отделка;

блок А (спортивные залы) – завершается монтаж 3-го этажа.

Продолжается устройство наружных сетей водопровода и канализации. На территории будущего стадиона на беговой дорожке подготовлено основание под асфальт.

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