Строительство платной трассы в Карелии оказалось в центре скандала в Финляндии

Финская полиция считает, что российский проект служил прикрытием для отмывания денег.

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел в начале октября крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег, в котором фигурировали более ста миллионов евро, поступившие на счета малоизвестной финской компании из России. И хотя в итоге суд снял обвинения с двоих граждан Эстонии, которые были причастны к деятельности этой компании, эхо финского скандала прокатилось по Карелии – в уголовном деле всплыл громкий транспортно-логистический проект, который лоббировало прежнее республиканское руководство.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Читайте подробнее в статье "Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией"