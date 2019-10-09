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Новости. Экономика
15:48, 09 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Строительство платной трассы в Карелии оказалось в центре скандала в Финляндии

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Финская полиция считает, что российский проект служил прикрытием для отмывания денег.

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел в начале октября крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег, в котором фигурировали более ста миллионов евро, поступившие на счета малоизвестной финской компании из России. И хотя в итоге суд снял обвинения с двоих граждан Эстонии, которые были причастны к деятельности этой компании, эхо финского скандала прокатилось по Карелии – в уголовном деле всплыл громкий транспортно-логистический проект, который лоббировало прежнее республиканское руководство.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Читайте подробнее в статье "Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией"

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Комментарии

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насмешница
2019-10-09 16:46:40
Сколько там у фельдшеров?
zanoza
2019-10-09 17:04:07
насмешница, ровно столько чтобы не помереть с голоду!
zanoza
2019-10-09 16:37:45
Чистый воды вывод денег в офшоры и уход от налогов. Более чем криминальная схема, но почему-то наши правоохранительные органы этим фактам не заинтересовались. Скорее всего боятся ворошить "осиное гнездо", вероятно к этой схеме приложил руку не только Худилайнен, но и более высокие представители власти.
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