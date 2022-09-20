Строительство промышленных, коммерческих и других объектов в Карелии выросло в 1,8 раза в 2022 году

Объём строительных работ, выполненных в Карелии за 8 месяцев 2022 года, вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение республики Карелия» за январь–август.

За этот период было введено в эксплуатацию 1,3 тыс. жилых домов и 50 зданий нежилого назначения.

В их числе 28 коммерческих объектов, 2 в сфере промышленности и 2 в сельском хозяйстве.

Кроме того, открылись после ввода в эксплуатацию несколько зданий административного, учебного и медицинского назначения.