Строительство спортобъектов позволило в 1,5 раза увеличить число детей, занимающих спортом в Карелии

За последние 5 лет в Карелии построены 135 новых спортивных объектов, отремонтированы спортивные залы и спортплощадки в 79 школах, работают 90 школьных спортклубов.

Об этом рассказал участникам секции «Социальная политика: векторы регионального развития» на форуме «Вперед, Карелия!» директор училища Олимпийского резерва Александр Воронов.

По его словам, с 65% до 87% выросло количество детей до 18 лет систематически занимающихся физкультурой и спортом, среди взрослых этот показатель увеличен с 34% до 53%.

«В нашей республике это удалось в первую очередь благодаря работе и авторитету на федеральном уровне Главы Карелии Артура Парфенчикова, который четко определил задачу — массовое привлечение детей и молодежи к занятиям спортом через создания условий для занятий и пропаганде на всех уровнях», — отметил Александр Воронов.

Так, благодаря участию в реализации различных проектов и программ введено в эксплуатацию 135 новых спортивных объектов на 2,6 миллиарда рублей, что увеличило обеспеченность спортивной инфраструктурой с 36 до 64,5%.

За счёт средств федерального бюджета отремонтированы спортивные залы и спортплощадки в 79 школах на сумму 115 млн руб. Работают 90 школьных спортивных клуба, где воспитываются 7000 учащихся. По региональной программе поддержки местных инициатив реализован 81 проект в сфере физической культуры и спорта с общим объемом финансирования 92 млн. рублей.

Кроме того, в республике выстроена система подготовки спортивного резерва: действуют 16 спортшкол, эффективно работает Центр спортивной подготовки, определены базовые виды спорта.

Ежегодно увеличивается размер субсидий из бюджета Республики Карелия на совершенствование спортивной подготовки (в 2019 году — 30,0 млн. рублей, в 2020 году — 60 млн. рублей, в 2021 и 2022 годах — по 90,0 млн. рублей). Как результат — карельские спортсмены за эти годы завоевали 567 медалей на официальных всероссийских и международных соревнованиях.

«Одним из драйверов развития спорта высших достижений может стать созданное федеральное Училище Олимпийского резерва: сегодня работают 8 отделений спорта, в следующем году откроем футбол и спортивную гимнастику, обсуждаем возможность открытия отделений по другим видам спорта. Также в следующем году, надеюсь, у нас будет выступать и футбольная команда „Зенит Карелия“, благодаря договоренности Главы республики с главой Газпрома», — подчеркнул Александр Воронов.

Руководитель ГУОР рассказал и о планах: в ближайшие три года в инфраструктуру спорта планируется вложить более 4 миллиардов рублей. Федеральные и региональные средства пойдут на развитие лыжно-биатлонных комплексов в Петрозаводске и Костомукше, ледовый с бассейном в Кондопоге, ледовый в Костомукше, футбольный манеж в Петрозаводске, федеральная загородная спорт база «Старт» и другие объекты. Уже в этом году завершится строительство легкоатлетического манежа и ФОКа «Динамо» в столице Карелии.

Участники секции поддержали задачу, поставленную Президентом России: к 2030 году не менее 70% жителей должны систематически заниматься физической культурой и спортом. Для этого необходимо создать доступную инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом в поселениях республики: лыжные трассы, беговые дорожки, «тропы здоровья», комплексы уличных тренажеров. Кроме того необходим капитальный ремонт и реконструкция действующих объектов спорта и формирование системы материального стимулирования спортсменов и подготовивших их тренеров за высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Эти и другие позиции были отражены в итоговой резолюции секции.

Напомним, сегодня в Петрозаводске проходит республиканский общественный форум «Вперед, Карелия!». Форум направлен на консолидацию всех жителей региона вокруг главной цели — сделать Карелию эффективно развивающимся, конкурентоспособным, безопасным и комфортным для жизни регионом.