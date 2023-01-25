Строительство трамплинного комплекса в Карелии поддержали в Москве

Проект по развитию трамплинов в Сортавале поддержала Всероссийская федерация прыжков на лыжах

Как сообщил на своей странице в соцсети министр образования и спорта Роман Голубев, накануне в Москве он вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым принял участие во встрече с президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрием Дубровским.

Обсуждали дальнейшее развитие трамплинного комплекса в сортавальском парке Ваккосалми. В настоящее время там действуют трамплины К-5, К-10 и К-25. Следующий этап развития спортивного объекта − строительство трамплина К-50 с сопутствующей инфраструктурой.

«Полностью согласен с главой в том, что нам нужно возрождать традиции и школу прыжков на лыжах с трамплина. В Сортавале можно будет проводить всероссийские юношеские соревнования. Это подтвердил и руководитель всероссийской федерации. Будем дальше прорабатывать данный проект в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу», - сообщил Роман Голубев.

На фото - эскиз трамплина К-50 и сопутствующей инфраструктуры.