Строительство «ветряков» в Карелии привело бы к масштабным рубкам лесов, считает эксперт

Планы правительства Карелии построить ветряную электростанцию на севере Карелии, о которых власти заявляли 3 года, остались на бумаге, но если бы они были выполнены, это привело бы к масштабным рубкам лесов.

Такое мнение в интервью «Октагон-Северо-Запад» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В 2018 году официальная делегация Карелии по время визита в Китай договорилась с местными властями о строительстве ветряной электростанции на севере республики.

«Строительство только одной ВЭС в Карелии привело бы к масштабной вырубке карельских лесов — зелёных легких России. ВЭС, которую можно строить только на открытой местности, заняла бы огромную площадь. Кроме этого, нужны площади для сопутствующей инфраструктуры, подъездных путей, центров логистики и так далее, а это ещё минус столько-то гектаров леса», — считает Колташов.

По его мнению, работа ВЭС создавала бы вибрации, вредные для здоровья людей и всего живого вокруг. Одна только ВЭС требовала бы постоянных больших затрат на ремонт и прочие работы.

По словам Колташова, зелёную энергетику можно считать более экологически чистой, чем традиционная энергетика, только формально.

«Доставшийся нам от СССР энергетический пояс северо-запада России, который базируется на „белом угле“, то есть на воде, производит куда более экологически чистую энергетику, чем эти ВЭС», — пояснил эксперт.

Подробнее об истории проекта развития ветроэнергетики в республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».