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Строительство второй очереди «Гоголевского моста» предусмотрено изменениями в Генплане Петрозаводска

Новости. Общество
16:00, 14 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска предусматривает строительство второй очереди путепровода через железнодорожные пути в створе улицы Гоголя.

Это следует из документации к проекту Генплана, опубликованному на официальном сайте администрации города.

Сроком завершения строительства определен 2025 год.

Ранее в проекте строительства первой очереди Гоголевского моста была предусмотрена возможность его расширения до четырех полос. Для этого планировалось возведение фактически еще одного моста вплотную к уже построенному путепроводу первой очереди.

«В рамках строительства второго этапа происходит возведение параллельно первому аналогичного путепровода под еще две полосы движения. Работы по его возведению включают демонтаж участков устоев и тротуаров первого этапа в разделительной полосе между пролетными строениями, перестановку перильного ограждения и ограждения под полосой отвода РЖД, досыпку насыпей и т. д.», — говорилось в проектной документации 2016 года.

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