Строительство вытрезвителя в Петрозаводске идет усиленными темпами

Строительство первого на Северо-Западе модульного вытрезвителя на выезде из Петрозаводска идет под чутким руководством главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что здание модульного медвытрезвителя из 18 блоков установлено полностью. Цоколь обшит утеплёнными панелями, зашит рифлёными металлическими листами.

Идёт внутренняя отделка помещений.

Параллельно проводится прокладка водопровода и канализации. Подрядчик установил два колодца, проложил две капсулы под дорогой для сетей водопровода и канализации. Дальше начнётся утепление наружных сетей.

Выкопана траншея для прокладки электрического кабеля. В ближайшее время кабель будет уложен до здания вытрезвителя.

Ранее сообщалось, что Карелия одной из первых в стране воссоздает сеть вытрезвителей.

Первый модульный вытрезвитель на 10 мест в ближайшее время появится в Петрозаводске. Вытрезвитель Петрозаводска будет входить в структуру Республиканского наркологического диспансера и располагаться на ул. 8 Марта, 40.