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Строительство жилья резко упало в Карелии

Новости. Общество
09:14, 23 Марта 2020
фото: pixabay
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Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе-феврале 2020 года сократился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

За первые два месяца текущего года было введено в действие 22 тыс. кв. метров жилой площади.

Сокращение коснулось, в том числе ИЖС, за счет которого раньше обеспечивался самый большой прирост жилищного строительства. Этот сегмент в январе-феврале 2020 года сократился на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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