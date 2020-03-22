Строительство жилья резко упало в Карелии

Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе-феврале 2020 года сократился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

За первые два месяца текущего года было введено в действие 22 тыс. кв. метров жилой площади.

Сокращение коснулось, в том числе ИЖС, за счет которого раньше обеспечивался самый большой прирост жилищного строительства. Этот сегмент в январе-феврале 2020 года сократился на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".