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Строительство жилья в Карелии резко выросло в начале года

Новости. Общество
14:46, 24 Февраля 2021
фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья, более половины прошлось на долю ИЖС.

В январе было построено 89 индивидуальных дома общей площадью 8,9 тыс. кв. метров, что на 37,2% больше, чем в январе 2020 года.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что власти республики будут добиваться изменения приоритетов жилищного строительства с многоквартирных домов на ИЖС – его доля должна вырасти до 80%.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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