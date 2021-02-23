Строительство жилья в Карелии резко выросло в начале года

Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья, более половины прошлось на долю ИЖС. В январе было построено 89 индивидуальных дома общей площадью 8,9 тыс. кв. метров, что на 37,2% больше, чем в январе 2020 года. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что власти республики будут добиваться изменения приоритетов жилищного строительства с многоквартирных домов на ИЖС – его доля должна вырасти до 80%. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".