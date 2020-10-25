Строительство жилья в ряде районов Карелии выросло на фоне общего спада по республике

Ввод в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2020 года вырос в Петрозаводске, а также Медвежьегорском, Калевальском, Сортавальском, Кондопожском, Лоухском и Сегежском районах.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата "Жилищное строительство в Республике Карелия за январь-сентябрь 2020 года".

Первое место по темпам роста жилищного строительства занял Лоухский район - там ввод жилья в эксплуатацию вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место разделили Кондопожский и Сортавальский районы – рост в 2,3 раза. Многоквартирные дома в этом году строили только в Петрозаводске, Прионежье и Сортавальском районе. Во всех остальных муниципалитетах ввод жилья был полностью обеспечен за счёт индивидуального жилищного строительства. Какого размера квартиры и индивидуальные дома строят в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".