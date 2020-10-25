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Строительство жилья в ряде районов Карелии выросло на фоне общего спада по республике

Новости. Общество
09:46, 26 Октября 2020
фото: Митя Алешковский/ТАСС
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Ввод в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2020 года вырос в Петрозаводске, а также Медвежьегорском, Калевальском, Сортавальском, Кондопожском, Лоухском и Сегежском районах.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата "Жилищное строительство в Республике Карелия за январь-сентябрь 2020 года".

Первое место по темпам роста жилищного строительства занял Лоухский район - там ввод жилья в эксплуатацию вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место разделили Кондопожский и Сортавальский районы – рост в 2,3 раза.

Многоквартирные дома в этом году строили только в Петрозаводске, Прионежье и Сортавальском районе.

Во всех остальных муниципалитетах ввод жилья был полностью обеспечен за счёт индивидуального жилищного строительства.

Какого размера квартиры и индивидуальные дома строят в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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