Стройки в России начали ощущать нехватку иностранных рабочих

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российские стройки стали ощущать нехватку иностранной рабочей силы.

Строительная отрасль в России на фоне введения санкций начала ощущать нехватку иностранных рабочих, но не сильную. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, информирует ТАСС.

«Начинаем немножко ощущать, но пока не сильно. Дело в том, что при оплате труда мигрантов в пересчете на их валюту в расчет берутся доллары. Когда доллар взлетел до 120-130 рублей, соответственно, при пересчете у них получился доход на 30-40% ниже. Поэтому этот момент их остановил, и небольшая часть [мигрантов] уехала. Но сейчас, так как курс доллара стабилизировался, более-менее спокойно они на местах работают», — сказал Хуснуллин.