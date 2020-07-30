Студенческая биржа предлагает 77 вакансий для молодежи

На студенческой бирже в Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов Карелии насчитывается 77 вакансий, которые предлагают предприятия Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости республики.

О вакансиях заявили работодатели из Петрозаводска, Лахденпохского, Сортавальского, Пряжинского, Пудожского и Медвежьегорского районов. "В информационной базе Студенческой биржи труда есть предложения от телекоммуникационной компании МТС, ООО "Прессторг", сети магазинов "Дикси", ПМУП "Городской транспорт", арт кафе "Культура", ООО "ГрузБеру", Kafe haus, торговых сетей "Твое" и "Глория Джинс" и других». О потребности в дорожных рабочих, геодезистах и техниках заявляет ООО "Автодороги Питкяранта", - сообщили в Управлении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".