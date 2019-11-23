Студент из Карелии оказался "заложником" училища в Финляндии

Учеба в профессиональном колледже в Финляндии оказалась для подростка из Петрозаводска не такой красочной, какой она выглядит на рекламных буклетах для российских выпускников и их родителей.

Когда житель Петрозаводска Михкель Алатало отправлял своего 16-летнего сына Алекса на учебу в Финляндию, он и представить не мог, каким окажется начальное профессиональное образование в одной из самых благополучных европейских стран, куда хотели бы перебраться многие молодые люди из российской Карелии. По словам Алатало, выбор их семьи пал на училище в местечке Лаппаярви, которое относится к профессиональному колледжу "Ями".

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