Студентам снизили ставку по образовательным кредитам

Студенты, обучающиеся на платной основе, смогут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РБК.
Ранее ставка по такому займу превышала 8%.
Также новые правила расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с трех до девяти месяцев с момента окончания обучения.
Кроме того, срок погашения образовательного кредита увеличивается с десяти до 15 лет после завершения льготного периода. Это позволит снизить размер ежемесячных выплат.
Как отметили в пресс-службе правительства, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого следует подать заявление в банк.
В мае президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам до 3% и увеличить срок погашения таких займов.
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