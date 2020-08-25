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Студентам снизили ставку по образовательным кредитам

Новости. Общество
21:05, 25 Августа 2020
фото: © Сергей Карпов/ТАСС
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Студенты, обучающиеся на платной основе, смогут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РБК.

Ранее ставка по такому займу превышала 8%.

Также новые правила расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с трех до девяти месяцев с момента окончания обучения.

Кроме того, срок погашения образовательного кредита увеличивается с десяти до 15 лет после завершения льготного периода. Это позволит снизить размер ежемесячных выплат.

Как отметили в пресс-службе правительства, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого следует подать заявление в банк.

В мае президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам до 3% и увеличить срок погашения таких займов.

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