Студентам снизили ставку по образовательным кредитам

Студенты, обучающиеся на платной основе, смогут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РБК.

Ранее ставка по такому займу превышала 8%.

Также новые правила расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с трех до девяти месяцев с момента окончания обучения.



Кроме того, срок погашения образовательного кредита увеличивается с десяти до 15 лет после завершения льготного периода. Это позволит снизить размер ежемесячных выплат.

Как отметили в пресс-службе правительства, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого следует подать заявление в банк.

В мае президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам до 3% и увеличить срок погашения таких займов.