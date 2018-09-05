Студентами ПетрГУ стали граждане Сирии, Китая, Египта и Замбии

В Петрозаводском госуниверситете рассказали, граждане каких стран поступили в вуз в этом году.

"За знаниями в опорный вуз Республики Карелия приехали 1300 человек из всех районов нашего региона. Из Мурманской области в ПетрГУ поступили 187 человек, из Ленинградской – 49 человек, из Вологодской области – 33 человека. Из Санкт-Петербурга и Тверской областей по 5 человек. Интерес к образовательным программам ПетрГУ проявили иностранные граждане. В вузе будут обучаться студенты из Бенина, Экваториальной Гвинеи, Замбии, Иордании, Казахстана, Украины, Эстонии, Таджикистана, Туркменистана, Палестины, Китая, Беларуси, Узбекистана, Египта, Сирии", - сообщили в университете.

Самыми востребованными специальностями стали гуманитарные, медицинские, языковые и экономические.

Абитуриенты также проявили интерес к новым направлениям "Дизайн" Института педагогики и психологии и "Лингвистика" Института иностранных языков, рассказали в университете.

"В этом году в ПетрГУ было подано более 7 тысяч 400 заявления. Это на 1500 больше, чем в прошлом году. Свыше 700 абитуриентов воспользовались нововведением этой приемной кампании – отправили документы по электронной почте", - заключили в вузе.