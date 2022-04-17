Студенты из Петрозаводска поборются за медали на Всероссийской летней универсиаде

Команда Петрозаводского государственного университета по спортивному ориентированию отправляется на VIII Всероссийскую летнюю универсиаду.

Как сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный», в Ульяновской области пройдет VIII Всероссийская летняя универсиада. С 3 по 15 июля состоятся финалы по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо.

Соревнования по спортивному ориентированию пройдут с 6 по 8 июля. Спортсмены Петрозаводского университета будут участвовать в спринте, классике и эстафете из трех этапов.

Ранее воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска завоевали «золото» и «серебро» на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Ярославле.