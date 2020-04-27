Студенты-юристы готовы оказать жителям Карелии бесплатную юридическую помощью

Студенты ПетрГУ дистанционно ответят на вопросы граждан о мерах по снижению риска распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Юридическая клиника ПетрГУ ведет прием обращений граждан по вопросам, связанным с пандемией коронавируса. Консультацию специалистов можно получить онлайн.

Для того, чтобы обратиться в юрклинику университета, необходимо направить на электронную почту: lawhelp@petrsu.ru письмо с подробным описанием проблемы.

В обращении нужно обязательно указать Ф.И.О., социальный статус (пенсионер, инвалид, безработный и т.п.) и город/район проживания. К письму рекомендуется приложить электронные документы, имеющие отношение к вопросу.

Бесплатные юридические консультации гражданам оказывают студенты-юристы под контролем опытных преподавателей Института экономики и права ПетрГУ.