Студенты Карелии могут выиграть грант на открытие своего дела

Участие в конкурсе «Студенческий стартап» — шанс открыть бизнес без первоначального капитала и связей, уверен директор фонда венчурных инвестиций Карелии

Студенты карельских вузов могут получить 1 миллион рублей на инновационные стартапы. Фонд содействия инновациям объявил вторую волну приема заявок на конкурс грантов «Студенческий стартап».

В конкурсе могут принять участие студенты из любого вуза России, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Он проходит по семи темам: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Одной тысяче победителей гарантируют 1 млн рублей на развитие своего дела.

Директор Фонда венчурных инвестиций Борис Валит считает, что участие в конкурсе — это хороший шанс открыть свое дело в наше непростое время.

«Конкурс „Студенческий стартап“ позволяет открыть свое дело уже во время обучения. Студенты — это креативная часть населения со свежим взглядом на решение проблем. Но большинство из них не имеет стартового капитала на закупку оборудования, зарплату сотрудникам, рекламу; а взять кредит на бизнес без стабильного заработка сложно и рискованно. Конкурс грантов — уникальная возможность войти в бизнес без рисков», — отметил Борис Валит.

О старте второй волны конкурса «Студенческий стартап» объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко:

«Мы видим, что молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям. Это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко

Подать заявку можно до 10 утра 30 июня 2022 года. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: https://fasie.ru/studstartup/