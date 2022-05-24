890x80
Реклама
Главбух администрации сельского поселения в Карелии увеличила себе зарплату на 750 тысяч рублей
Сегодня 12:12
Стало известно, сколько денег заработал глава Карелии в 2021 году
Сегодня 06:40
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
Сегодня 07:00
Столетней жительнице Петрозаводска в подарок на День Победы вручили загранпаспорт
24.05.2022 16:46

Студенты Карелии могут выиграть грант на открытие своего дела

Новости. Общество
16:02, 25 Мая 2022
фото: © Pixabay

Новости партнеров

Участие в конкурсе «Студенческий стартап» — шанс открыть бизнес без первоначального капитала и связей, уверен директор фонда венчурных инвестиций Карелии

Студенты карельских вузов могут получить 1 миллион рублей на инновационные стартапы. Фонд содействия инновациям объявил вторую волну приема заявок на конкурс грантов «Студенческий стартап».

В конкурсе могут принять участие студенты из любого вуза России, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Он проходит по семи темам: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Одной тысяче победителей гарантируют 1 млн рублей на развитие своего дела.

Директор Фонда венчурных инвестиций Борис Валит считает, что участие в конкурсе — это хороший шанс открыть свое дело в наше непростое время.

«Конкурс „Студенческий стартап“ позволяет открыть свое дело уже во время обучения. Студенты — это креативная часть населения со свежим взглядом на решение проблем. Но большинство из них не имеет стартового капитала на закупку оборудования, зарплату сотрудникам, рекламу; а взять кредит на бизнес без стабильного заработка сложно и рискованно. Конкурс грантов — уникальная возможность войти в бизнес без рисков», — отметил Борис Валит.

О старте второй волны конкурса «Студенческий стартап» объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко:

«Мы видим, что молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям. Это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко

Подать заявку можно до 10 утра 30 июня 2022 года. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: https://fasie.ru/studstartup/

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом

Чтиво

23.05.2022 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.