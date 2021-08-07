Студенты не останутся без пенсии по потере кормильца в случае летней подработки

В Пенсионном фонде Карелии разъяснили, как будут выплачиваться пенсии работающим летом студентам-очникам.

В карельском отделении Пенсионного фонда по Карелии напомнили, что студенты, которым исполнилось 18 лет, имеют право получать и дальше пенсию по потере кормильца при условии обучения в учебном заведении на очной форме обучения, но не дольше чем до 23 лет. Это относится и к социальной, и к страховой пенсии по случаю потери кормильца. Если студент перевелся на заочное отделение или его отчислили из учебного заведения, выплата пенсии прекращается.

Летом, когда у учащейся молодежи наступают каникулы, большинство студентов находят временную работу. В том числе и те, кто получает страховую пенсию по потере кормильца. Многие из них обеспокоены тем, что им перестанут выплачивать пенсию в связи с трудоустройством.

Как отметили в Фонде, студентам и учащимся можно не беспокоиться. Выплата пенсии им производится в полном объеме, без каких-либо ограничений. Но если к пенсии выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума, то в связи с трудоустройством ее выплата будет прекращена.