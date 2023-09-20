Студенты ПетрГУ не могут принять горячий душ в течение месяца

Студенты жалуются на отсутствие горячей воды в общежитии Петрозаводского госуниверситета.

Перебои с водой в общежитии №2, располагающемся в доме №31Б на улице Герцена, начались еще в конце августа. Заселившихся 30 августа здесь ждала ледяная вода из крана. Через несколько дней студенты смогли насладиться и горячей водой, но ненадолго. Вода подается с перебоями. Она может появиться всего на пару часов в день, а может исчезнуть на несколько суток. В результате теплый душ для студентов стал редкостью, сообщает «МК в Карелии».

Обитатели общежития жалуются на отсутствие горячего водоснабжения в различные инстанции. Какие ответы получают студенты, читайте здесь.