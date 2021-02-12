Студенты в Петрозаводске придумали, как помочь людям узнать, что их любовь взаимна

В преддверии Дня влюбленных группа "Медиаволонтеры ПетрГУ" Вконтакте установила мини-приложение, которое поможет всем желающим узнать, стоит ли им отправлять "валентинки" своим возлюбленным.

"Сочините валентинку для человека, который вам нравится, и он получит её 14 февраля. Признание останется анонимным, если адресат не отправит вам ответную валентинку", - сообщили инициаторы акции.

В приложении можно включить функцию уведомлений о присланных "валентинках".

Кроме того, можно оправить послание в 2022 год, но тогда оно не будет анонимным.

"Такой вариант отлично подойдет для пар и друзей с совместными планами", - пояснили "Медиаволонтеры ПетрГУ".

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