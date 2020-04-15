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Студенты ПетрГУ примут участие в съемках фэнтези в Карелии

Новости. Культура
17:20, 15 Апреля 2020
фото: © petrsu.ru
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Представители университета снимутся в трех художественных картинах, над которыми в 2020 году будут работать режиссеры из Карелии и Финляндии.

Съемки фильмов пройдут в рамках гранта проекта LOKKI, грант на который в декабре 2018 года выиграли ПетрГУ совместно с Союзом кинематографистов Карелии, Министерством культуры и финскими партнерами, сообщается на сайте вуза.

Уже в марте началось создание романтичной истории "Хау а ю!". Автором идеи и режиссером выступает председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко. Съемки пройдут в поселке Пай.

Карельские режиссеры Владимир Рудак и Иван Кульнев готовятся снять комедию "Лапти". Фэнтези-фильм расскажет о молодой паре, которая хочет познакомиться с традициями и фольклором нашей республики. Съемки пройдут летом.

Третью картину снимут в Финляндии, а также на приграничной к ней территории в Карелии. Съемками займется Восточная кинокомиссия и компания "Бизнесс Йоэнсуу" − партнеры проекта LOKKI. Короткий метр "Холод" − только пилот, и именно он может понравиться представителям компании «Netflix» и дальше перерасти в полноценный сериал. Авторы выбрали необычный жанр, а именно северный вестерн. Его сюжет рассказывает о встрече молодой девушки, которая счастливо живет в бедноте, и богатого, но совершенно несчастного парня.

Кроме того, летом этого года в Приладожье и Заонежье пройдут киноэкспедиции. Специалисты ПетрГУ заснимут уникальные места Карелии, которые потом войдут в единственную в своем роде "Карту кинолокаций". Она поможет проложить дорогу кинопроизводителям в карельский регион со всей России и зарубежья, рассказали в ПетрГУ.

Напомним, жительница Карелии просит проголосовать за установку памятника на месте съемок фильма "Любовь и голуби".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-15 17:42:38
Вот таких полезных для общества специалистов готовит ПетрГУ. Карелия устала от КВНщиков. Театральный критик Фукс, я правильно сказал ?
Гость
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