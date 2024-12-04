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Студенты ПетрГУ совместно с компанией «Видар», сократят кражи в магазинах Петрозаводска на 80%

Новости. Общество
09:00, 06 Декабря 2024
фото: © Шедеврум

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Инновационная цифровая технология не имеет аналогов в России. Ее разработали в компании «Видар», а студенты университета активно участвуют в реализации крупного проекта.

Антикражную систему от компании «Видар» уже тестируют в магазинах карельской столицы. В инновационном проекте участвует Петрозаводский государственный университет.

Компания «Видар» успешно себя зарекомендовала и планирует внедрить свою систему в крупные ритейл-сети. В Петрозаводске антикражную технологию уже тестируют в магазине «Сигма у дома» торгового холдинга «Лотос». А в феврале 2025 года она появится в одной и крупных федеральных торговых сетей.

Система видеонаблюдения поможет предотвратить кражи, вычислить потенциальных воров до того, как они вынесут товары из зала. В этом помогут машинное зрение и искусственный интеллект, которые проанализируют поведение покупателей в реальном времени. 

Система детально отслеживает движения и позы человека, считывает его настроение и намерения совершить кражу. Выявляет психофизиологические отклонения от нормы. 

В отличии от обычных камер, антикражная система от «Видар» использует нейросетевой интеллект, который предотвращает кражу до ее совершения, а не после. Инновационная цифровая технология снизит убытки магазинов до 80%.

Ранее сообщали, что компания «Видар» представила в ПетрГУ инновационные технологии, которые помогут предотвратить кражи в магазинах. В реализации антикражного проекта участвуют студенты ПетрГУ.

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