Студенты ПетрГУ заступили в круглосуточный почетный караул в честь Дня Победы

Участники акции планируют простоять в почетном карауле 60 часов, сообщили в профкоме госуниверситета Петрозаводска.

Ежегодный почетный караул профкома обучающихся ПетрГУ проходит третий раз. Для участия в акции набирают более 250 студентов, которые будут стоять в почетном карауле перед главным корпусом Петрозаводского государственного университета.

Открылся караул 6 мая в 20.00, а завершится возложением цветов 9 мая в 9.00. Караул круглосуточный. Студентов можно будет увидеть у входа в ПетрГУ и в 4, и в 5 утра.

Стоя в почетном карауле, студенты показывают свою патриотическую молодежную позицию и уважение к воевавшим, к Победе.

"Многие считают, что современное поколение не помнит подвигов своих предков. Но мы помним, гордимся и чтим их память", - завили в профкоме университета.

Участниками акции являются студенты всех институтов.

По информации профкома, если общественные организации города Петрозаводска захотят принять участие в почетном карауле, то можно обратиться к Ирине Владимировне Довыденко +7 (953) 752-05-70.

Планируется, что все вместе участники акции простоят в карауле более 60-ти часов. Каждые полчаса пара студентов сменяет предыдущую, продолжая караул.