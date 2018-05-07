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Новости. Общество
07:25, 07 Мая 2018

Студенты ПетрГУ заступили в круглосуточный почетный караул в честь Дня Победы

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Участники акции планируют простоять в почетном карауле 60 часов, сообщили в профкоме госуниверситета Петрозаводска.

Ежегодный почетный караул профкома обучающихся ПетрГУ проходит третий раз. Для участия в акции набирают более 250 студентов, которые будут стоять в почетном карауле перед главным корпусом Петрозаводского государственного университета.

Открылся караул 6 мая в 20.00, а завершится возложением цветов 9 мая в 9.00. Караул круглосуточный. Студентов можно будет увидеть у входа в ПетрГУ и в 4, и в 5 утра.

Стоя в почетном карауле, студенты показывают свою патриотическую молодежную позицию и уважение к воевавшим, к Победе.

"Многие считают, что современное поколение не помнит подвигов своих предков. Но мы помним, гордимся и чтим их память", - завили в профкоме университета.

Участниками акции являются студенты всех институтов.

По информации профкома, если общественные организации города Петрозаводска захотят принять участие в почетном карауле, то можно обратиться к Ирине Владимировне Довыденко +7 (953) 752-05-70.

Планируется, что все вместе участники акции простоят в карауле более 60-ти часов. Каждые полчаса пара студентов сменяет предыдущую, продолжая караул.

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Комментарии

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кир
2018-05-07 10:53:00
Не можешь - научим, не хочешь - заставим. Пусть стоят в карауле, чем закладки искать.
Orava
2018-05-07 10:04:07
Идиотизм
Leopol'd
2018-05-07 09:23:03
Ну и стояли бы у Вечного огня, у Т-34. Чего у баннера топтаться?
однозначно
2018-05-07 08:27:54
Полезные знания им в голову не влезут - там патриотическая вата.
Беня
2018-05-07 10:41:35
однозначно, друг мой, а кто вам сказал, шо у Вас самого там сильно лучше, чем у этих милейших молодых людей? Ну разве шо намагничено с другим знаком - это да, а вообще нет. А давайте сходим Вас на томографию, если ТАМ будет кирпич, гиря или шото такое же своеобразное - с меня бутылка :)
Гость
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