Студенты помогут с уборкой и колкой дров жителям большинства районов Карелии

Участники акции «Онежский десант» бесплатно помогут по хозяйству жителям десяти районов Карелии.

Молодежная добровольно-патриотическая акция «Онежский десант» пройдет в Карелии с 23 января по 2 февраля.



Во время зимних каникул студенты отправятся в отдаленные уголки села и деревни, чтобы помогать местным жителям.



В этом году 10 отрядов побывают в Лоухкском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Медвежъегорском, Пудожском, Муезерском, Суоярвском, Лахденпохском и Питкярантском районах.



Бойцы отрядов помогут с расчисткой территорий от снега, уборкой помещений, колкой дров, погуляют с домашними животными, говорится в паблике студенческих отрядов.



Также студенты проводят мастер-классы и уроки для школьников и организуют концерты и развлекательные программы.