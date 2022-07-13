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Студенты Северного колледжа познакомились с бумажным производством Segezha Group

Новости. Общество
16:07, 26 Июля 2022
фото: © Segezha Group

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На базе учебного заведения при поддержке Сегежского ЦБК создан Арктический образовательно-производственный центр по углубленной подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.

Segezha Group и ГАПОУ РК «Северный колледж» продолжают сотрудничество в сфере профессионального образования. В этом году колледж получил грант федерального проекта «Профессионалитет». 

Комбинат помогает Северному колледжу развивать материально-техническую базу и ремонтировать помещения, приглашает его студентов на производственную практику, проводит для учащихся экскурсии на производстве.

Так, на днях Сегежский ЦБК посетили 13 студентов. Андрей Нилов, и. о. начальника бумажного производства, рассказал им об особенностях производства крафт-бумаги на бумагоделательной машине — БДМ-11. Он подробно ответил на вопросы об условиях труда и востребованных на комбинате специальностях.

Студентов сопровождала Марина Романова, и. о. директора ГАПОУ РК «Северный колледж». Она сообщила, что на сегодняшний день в приемную комиссию поступили документы от 57 абитуриентов. Основной поток желающих ждут в августе.

«Для нас участие в „Профессионалитете“ — сплошные плюсы. Мы полностью обновим наши мастерские и установим новейшее оборудование, которого никогда в колледже не было. Например, токарные станки с Ч. У. Также оборудуем два компьютерных класса, чтобы ввести дополнительный модуль по информационным технологиям. Ежегодно колледж выпускает более 150 квалифицированных рабочих и специалистов. Мы готовим сварщиков, токарей, электромонтеров, машинистов БДМ и других специалистов. В новом учебном году образовательно-производственный центр „Арктика“, создаваемый на базе Северного колледжа, будет оснащен новыми учебно-производственными цехами и кабинетами теоретической подготовки по профессиям, востребованным в лесопромышленном комплексе. Преподавательский и управленческий состав уже прошли необходимую подготовку», — говорит Марина Романова.

«Колледж является базовым учебным заведением по ряду ключевых профессий лесной отрасли уже почти полвека. В прошлом году мы заключили трехстороннее соглашение с Северным колледжем и республиканским министерством образования и спорта. Синергия бизнеса, власти и образования позволяет нам в среднесрочной и долгосрочной перспективах формировать необходимую ресурсную базу для обеспечения нашего производства квалифицированными кадрами, в том числе по рабочим специальностям.

Мы целенаправленно приобщаем ребят к нашим профессиям, помогаем им в выборе жизненного пути, закладываем парадигму, что житель Сегежи нам больше подходит, чем приезжий специалист. Все выпускники, в совершенстве овладевшие выбранной профессией, будут, несомненно, востребованы на наших производствах», — прокомментировал Петр Поделенюк, генеральный директор Сегежского ЦБК.

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