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Новости. Общество
14:10, 15 Июня 2019
фото: Виктор Вытольский

Студия Михалкова готова заплатить жителям Кинермы за прекращение протеста в Карелии

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Активистка Ольга Гоккоева сообщила, что представители киностудии Никиты Михалкова предлагают жителям исторической деревни Кинерма деньги для обеспечения съемок.

Кинематографисты встретились с местными жителями и вновь рассказали о деталях своей работы, в процессе которой предполагается использование огня. Также киношники и жители Кинермы обсудили финансовый вопрос. Об этом сообщила Ольга Гоккоева, написав пост на своей странице в соцсети.

"На собрании представители кинокомпании заверили местных жителей, что огня не будет снаружи, только внутри дома. Все местные жители, кроме моей мамы, высказались за то, что надо брать 300 000 от кинокомпании, чтобы починить колодцы и договора расторгать не надо. Для полного обеспечения съемок представители кинокомпании даже решили заплатить каждому дому по 30 000 рублей. Я и мама по-прежнему денег не берем ни в каком виде", - написала Ольга Гоккоева.

Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2019-06-15 15:50:30
Михалкову с этого и стоило начинать. А теперь пусть у себя в Испании на вилле пожары снимает.
однозначно
2019-06-15 14:28:56
Никита Сергеевич. не давай денег этим самобытным. Пусть маринуются в своей деревне с мухами, занимаются собирательством съедобных кореньев и ходят в лаптях. Цивилизация не для них.
Саныч
2019-06-15 15:53:56
однозначно, родной, ты видимо как в Союзе на стакан сел, так до сих пор на нем. Прекращай.
кир
2019-06-15 14:28:35
Самобытные вымогатели. Что здесь, что с "Невским пассажем".
Саныч
2019-06-15 15:51:04
кир, старый ты дед, олух царя небесного. Устал ржать над тобой)
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