"Стыдно за такое отношение к природе, к месту, где живём" (ФОТОФАКТ)

Район Ключевая в Петрозаводске зарастает мусором, который жители выкидывают, где попало.

"Стыдно за такое отношение к природе, к месту, где живём. Сложно что-то изменить, если не будет строгих правил и цивилизованной организации сбора мусора. Люди так привыкли делать, но какой пример мы подаем детям? Что останется им? А мы рассуждаем о высоком уровне жизни населения и о здоровье".

Это пост в группе Подслушано в ПТЗ сопровождают фотографии, сделанные на Ключевой.

Район зарастает мусором, который жители выбрасывают, где попало – вдоль дорог, в канавах, у гаражей. Никто его не убирает.