Суббота в Карелии будет теплой

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В субботу, 18 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +25 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики местами, преимущественно на севере и западе, пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.
Ветер южный, юго-западный умеренный; днем ветер может усилиться.
Температура воздуха ночью +12,+17, на юге местами до +8. Днем +20, +25 градусов.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +13, +15, а днем +23, +25 градусов.
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