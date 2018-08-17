Суббота в Карелии будет теплой

В субботу, 18 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +25 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики местами, преимущественно на севере и западе, пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный; днем ветер может усилиться.

Температура воздуха ночью +12,+17, на юге местами до +8. Днем +20, +25 градусов.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +13, +15, а днем +23, +25 градусов.