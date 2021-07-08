Суббота в Карелии обещает быть жаркой

Прогноз на 10 июля представил Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске в субботу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью будет +17, +19°С, днем установится жара — до+26, +28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В районах Карелии в первый день выходных также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19°С, местами опустится до +9°С, днем от +24 до +29°С, местами воздух прогреется до +31°С.