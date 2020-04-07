Субсидии бизнесу в Карелии будут давать без конкурсов в период эпидемии

Правительство Карелии будет выдавать субсидии предпринимателям в условиях карантинных мероприятий без проведения конкурсов – деньги получат все, кто подал заявки.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов в ходе "Прямой линии" главы Карелии Артура Прафенчикова на странице органов исполнительной власти Вконтакте.

По словам Родионова, в правительство поступали обращения предпринимателей, которые говорили, что конкурсный отбор на предоставление субсидий не решает их проблем так как не гарантирует, что они станут победителями.

Вице-премьер заверил, что конкурсного отбора не будет – субсидии получат все, кто подаст заявки.

Министерство экономического развития Карелии с 1 апреля приступило к отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для компенсации части их затрат по различным направлениям.

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