Субсидию в 20 млн рублей распределят между муниципалитетами Карелии

В Карелии началась процедура предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие малого и среднего предпринимательства.

Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявило о проведении процедуры по предоставлению субсидий из казны республики бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Общий объем субсидий, который разделят между собой муниципалитеты, равен 20 млн рублей.

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