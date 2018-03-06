Субсидию в 20 млн рублей распределят между муниципалитетами Карелии

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В Карелии началась процедура предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие малого и среднего предпринимательства.
Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявило о проведении процедуры по предоставлению субсидий из казны республики бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
Общий объем субсидий, который разделят между собой муниципалитеты, равен 20 млн рублей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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