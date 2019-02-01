Суд отправил под домашний арест гендиректора ООО "Ремстройкомплект" по делу о мошенничестве при ремонте дорог в Петрозаводске

Городской суд Петрозаводска арестовал до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в столице Карелии.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", такое решение в пятницу принял судья Дмитрий Михайлов.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Рыкова Николая Викторовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток по 25 марта включительно", - сказал судья.

Николай Рыков обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Он отказался от дачи показаний. Бизнесмена задержали на основе показаний двух подозреваемых.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

По версии следствия, ООО "Ремстройкомплект" подменило пробы асфальта. В октябре 2016 года компания взяла пробы с хороших дорог и предоставила их в лабораторию под видом проб с ремонтируемых участков, к которым имелись претензии. Ущерб городскому бюджету оценили в сумму 10,2 млн рублей.

Во время заседания защита просила суд отпустить бизнесмена под домашний арест или залог в 2 млн рублей. В суде залогодатель предъявила пачку купюр 880 тысяч рублей. Следователь просил арестовать Рыкова до 25 марта.

Напомним, в 2016 году на ремонт дорог Петрозаводска было выделено 450 млн рублей. Аукционы выиграли ООО "Ремстройкомплект" (стоимость контракта 221,9 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 184,7 тыс кв. м., 25 дорог с грунтовым покрытием площадью 54,4 тыс кв. м.) и ООО "ПСК Строитель" (стоимость контракта 222,4 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 179,8 тыс кв. м., 24 дороги с грунтовым покрытием площадью 46 тыс кв. м.).

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей.