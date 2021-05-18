Суд арестовал на два месяца гостя Карелии, похитившего 750 тысяч рублей

Житель Удмуртии, обманом похитивший в Карелии крупную сумму денег, будет дожидаться суда под арестом, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Он обманом похитил 750 тысяч рублей у жителя Пудожа.

Следователь отдела МВД Пудожского района обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Суд признал, что преступление относится к категории тяжких; оставаясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью либо оказывать давление на свидетелей.

В связи с этим, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.