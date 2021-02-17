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Суд даст оценку фактам нецелевых расходов на госпредприятии ЖКХ Карелии

Новости. Общество
14:10, 18 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Государственное предприятие "КарелКоммунЭнерго", которое отвечает за теплоснабжение половины Карелии, обратилось в суд, чтобы оспорить результаты проверки, выявившей нецелевые расходы на этом предприятии.

Заявление "КарелКоммунЭнерго" поступило в Арбитражный суд Карелии. Из документов картотеки арбитражных дел следует, что предприятие хочет доказать ошибочность выводов Контрольно-счетной палаты Карелии, которая проверяла финансово-хозяйственную деятельность "КарелКоммунЭнерго".

Ревизоры проверяли, как использовались многомиллионные субсидии, которые "КарелКоммунЭнерго" получило из бюджета республики в 2019-2020 годах.

КСП направила "КареКоммунЭнерго" представление с рекомендациями устранить выявленные нарушения. Руководство предприятия с этим не согласно и просит Арбитражный суд отменить спорные пункты.

Эта судебная тяжба сегодня затрагивалась на заседании парламента Карелии.

"Акт (КСП – прим. ред.) на самом деле очень жесткий, и с такими вещами, которыми должны заинтересоваться контролирующие органы…Если мы с вами не выступим в защиту Контрольно-счетной палаты, мы не только потеряем право делить деньги в бюджете, но мы потеряем право контролировать", - заявил депутат Владимир Семенов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-18 15:10:26
В статье 15.14 КоАП РФ дано толкование понятия "нецелевое использование бюджетных средств". Это нарушение выражается в направлении средств, полученных из бюджета, на цели, которые не соответствуют целям в договоре (соглашении) либо ином документе - правовом основании предоставления этих средств.
А так как субсидии выделяются КарелКоммунЭнерго на покрытие разницы между доходами по тарифу (тариф на тепло устанавливается государством) и фактическими экономически обоснованными расходами, то и тратить эти субсидии ГУП должен на экономически обоснованные расходы связанные с теплоснабжением. Как установила КСП ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" при расходовании субсидий были допущены недостатки, которые привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 млн рублей и к нецелевому в размере 48 млн рублей. Куда же можно было потратить 48 млн рублей , которые не относятся к расходам по теплоснабжению. Да и за неэффективно расходованные 114 млн. рублей тоже бы надо спросить по всей строгости. Развели себе карманные ГУПы и тырят деньги наглым образом.
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