Суд даст оценку фактам нецелевых расходов на госпредприятии ЖКХ Карелии

Государственное предприятие "КарелКоммунЭнерго", которое отвечает за теплоснабжение половины Карелии, обратилось в суд, чтобы оспорить результаты проверки, выявившей нецелевые расходы на этом предприятии.

Заявление "КарелКоммунЭнерго" поступило в Арбитражный суд Карелии. Из документов картотеки арбитражных дел следует, что предприятие хочет доказать ошибочность выводов Контрольно-счетной палаты Карелии, которая проверяла финансово-хозяйственную деятельность "КарелКоммунЭнерго".

Ревизоры проверяли, как использовались многомиллионные субсидии, которые "КарелКоммунЭнерго" получило из бюджета республики в 2019-2020 годах.

КСП направила "КареКоммунЭнерго" представление с рекомендациями устранить выявленные нарушения. Руководство предприятия с этим не согласно и просит Арбитражный суд отменить спорные пункты. Эта судебная тяжба сегодня затрагивалась на заседании парламента Карелии. "Акт (КСП – прим. ред.) на самом деле очень жесткий, и с такими вещами, которыми должны заинтересоваться контролирующие органы…Если мы с вами не выступим в защиту Контрольно-счетной палаты, мы не только потеряем право делить деньги в бюджете, но мы потеряем право контролировать", - заявил депутат Владимир Семенов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".