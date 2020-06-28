Суд Карелии назвал три причины совершения краж

На сайте Лоухского суда Карелии сообщается о кражах как самом распространенном преступлении.

За 2019 год Лоухским районным судом рассмотрено 68 уголовных дел. Из них на преступление, предусмотренное статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) "кража", пришлось 26 уголовных дел.

Закон определяет кражу, как тайное хищение чужого имущества.

Изучение за указанный период судебной практики показывает, что наибольшее количество краж совершается с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

В меньшем количестве совершаются кражи группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину.

Следующим, сравнительно новым тайным хищением по количественному показателю является кража с банковского счета. Здесь следует отметить, что уголовная ответственность за данный вид кражи была введена в УК РФ 23 апреля 2018 года и прежде всего, была вызвана необходимостью в период глобальной "гаджетализации" и применении новых форм расчета защитить граждан от несанкционированных операций злоумышленников.

Наименьшее количество краж совершенно с незаконным проникновением в жилище.

Как правило, причинами и условиями совершения краж являются: беспечность и излишняя доверчивость потерпевших: в большинстве случаев, потерпевшие добровольно по различным причинам, в том числе и с целью совместного употребления спиртных напитков, впускали осужденных к себе в жилище, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщали им конфиденциальную информацию касаемо электронных способов платежей.

Также среди причин названа ненадлежащая укрепленность: отсутствие, либо неисправность запирающих устройств помещений, хранилищ, а в случае тайного хищения имущества, принадлежащего юридическим лицам - отсутствие охранной сигнализации и систем видеонаблюдения.