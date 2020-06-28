890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гастарбайтер с коронавирусом госпитализирован в Карелии
28.06.2020 14:47
Пассажиров с температурой на Кижи не повезут 3
28.06.2020 13:57
На территории Карелии по поправкам в Конституцию уже проголосовало более 70 тысяч человек 6
28.06.2020 13:59
"Пьяные гонки" на питбайке и нетрезвая езда на малолитражке плачевно закончились для жителей Карелии 1
28.06.2020 12:37

Суд Карелии назвал три причины совершения краж

Новости. Общество
08:05, 29 Июня 2020
фото: коллаж © freepik.com
Загрузка...

На сайте Лоухского суда Карелии сообщается о кражах как самом распространенном преступлении.

За 2019 год Лоухским районным судом рассмотрено 68 уголовных дел. Из них на преступление, предусмотренное статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) "кража", пришлось 26 уголовных дел.

Закон определяет кражу, как тайное хищение чужого имущества.
Изучение за указанный период судебной практики показывает, что наибольшее количество краж совершается с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

В меньшем количестве совершаются кражи группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину.

Следующим, сравнительно новым тайным хищением по количественному показателю является кража с банковского счета. Здесь следует отметить, что уголовная ответственность за данный вид кражи была введена в УК РФ 23 апреля 2018 года и прежде всего, была вызвана необходимостью в период глобальной "гаджетализации" и применении новых форм расчета защитить граждан от несанкционированных операций злоумышленников.

Наименьшее количество краж совершенно с незаконным проникновением в жилище.

Как правило, причинами и условиями совершения краж являются: беспечность и излишняя доверчивость потерпевших: в большинстве случаев, потерпевшие добровольно по различным причинам, в том числе и с целью совместного употребления спиртных напитков, впускали осужденных к себе в жилище, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщали им конфиденциальную информацию касаемо электронных способов платежей.

Также среди причин названа ненадлежащая укрепленность: отсутствие, либо неисправность запирающих устройств помещений, хранилищ, а в случае тайного хищения имущества, принадлежащего юридическим лицам - отсутствие охранной сигнализации и систем видеонаблюдения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»