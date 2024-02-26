Суд Карелии назначил руководителю управляющей компании 20 часов обязательных работ

Руководитель управляющей компании вовремя не оплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.

В Госкомитете Карелии по жилищному надзору рассказали, что постановлениекм Госкомитета руководителю одной из управляющих компаний Карелии в 2023 году назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Организация не производила регулярную уборку подъездов многоквартирного дома, не выполнила работы по подготовке МКД к отопительному сезону, отсутствовали акты осмотров и обследований инженерных сетей.

Руководитель компании не оплатил штраф в установленный срок, поэтому Госкомитет обратился в суд города Петрозаводск.

Мировой судья рассмотрел все обстоятельства дела, согласился с доводами Госкомитета, признал лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.