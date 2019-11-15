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Новости. Общество
13:13, 15 Ноября 2019
фото: "Столица на Онего"

Суд в Карелии вынес приговор юноше, обвиняемому в смерти трех друзей на Ладоге

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В Питкярантском городском суде сегодня судья определила наказание для 18-летнего Андрея, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года.

Местному жителю – 18-летнему Андрею предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Как сообщает журналист "Столицы на Онего" из зала суда, Андрея приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 9 месяцев, а также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного морального вреда в сумме 500 тысяч рублей (по 250 тысяч рублей тем, кто потребовал компенсации морального вреда).

Ранее прокурор просил дать выжившему в ЧП на Ладоге Андрею 2,5 года колонии-поселения. Родители (мама и папа) одного из погибших подростков предъявили иски к Андрею на возмещение морального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей – по 800 тысяч от каждого.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как объяснила адвокат Елена Аскерова, несмотря на то, что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

"Считают Андрея виноватым, потому что именно ему Игорь передал руль. Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя, и якобы он повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", – пояснила адвокат Аскерова.

О произошедшей на Ладоге трагедии можно прочитать здесь.

Что сказал Андрей в "последнем слове", читайте здесь.

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Комментарии

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бюджет
2019-11-15 13:44:45
Все виноваты! Не надо парня кошмарить! Жилеты надо было одевать! А родители хороши, вцепились, деньги требуют! Он ЧТО специально это сделал?
кир
2019-11-15 13:42:02
Уже писал, что там все равны были перед трагедией в этой компании. Не играет роли, кто рулил или не рулил. Но алгоритм нашего вранья заточен обязательно найти виновного, хотя его не было. Адвокат с её практикой и авторитетом должна всё сделать, чтобы парня не посадили.
zanoza
2019-11-15 13:23:56
Жалко парня, это "ограничение свободы" за случайные обстоятельства не пойдёт ему на пользу! Да и вера в справедливость суда подорвана!
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