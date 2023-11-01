Суд Кондопоги заменил местному жителю наказание на лишение свободы из-за злостных нарушений

Городской суд удовлетворил представление республиканского филиала УФСИН в отношении 40-летнего местного жителя.

Кондопожский городской суд Карелии удовлетворил представление республиканского филиала УФСИН в отношении 40-летнего кондопожанина: не отбытое наказание в виде обязательных работ заменили лишением свободы, сообщили в пресс-службе инстанции 31 октября.

Как отметили в источнике, осужденный неоднократно не являлся на работу без уважительных причин и не отбыл ни одного дня наказания. По фактам прогулов вынесли письменные предупреждения о замене обязательных работ более строгим видом наказания.

Суд пришел к выводу, что осужденный на путь исправления не встал. Допущенные нарушения были признаны злостными, в связи с чем неотбытую часть наказания заменили лишением свободы из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ. По итогу мужчине назначили 23 дня в колонии-поселении.

Как подчеркнули в пресс-службе, осужденному постановили следовать к месту отбывания наказания самостоятельно.