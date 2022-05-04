Суд над экс-гендиректором «Карелавтотранса» Дмитрием Школиным начался в Петрозаводске

В столице Карелии началось рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя компании «Карелавтотранс» Дмитрия Школина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении денег.

В четверг, пятого мая, судья Петрозаводского городского суда Анна Дубинкина начала рассмотрение дела Дмитрия Школина. Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего» из зала суда. Экс-гендиректора «Карелавтотранса» обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении денег при продаже двух машин предприятия.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Сам Дмитрий Школин прибыл в суд. Он заявил, что не признает себя виновным.

«С предъявленным обвинением не согласен. Вину не признаю», — сказал он в суде.

Ранее сообщалось, что, будучи гендиректором «Карелавтотранса», Школин решил продать два автомобиля предприятия «Газель» и «Шевроле Нива». Уставом «Карелавтотранса» предусмотрено его право реализовывать имущество учреждения исключительно по согласованию с его учредителями — Министерством имущественных и земельных отношений республики и Минтрансом Карелии. Однако, по имеющейся информации, оба автомобиля были проданы в обход этого положения.

Также сообщалось, что их покупателем стала близкая знакомая Школина. При этом оба транспортных средства достались ей якобы по заниженной цене. Так, машина «Газ» обошлась ей в 50 тысяч рублей, а «Шевроле Нива» — в 37 тысяч рублей.

По оценке обвинения, рыночная стоимость автомобилей, была значительно выше. Гособвинитель заявила, что действиями фигуранта был причинен ущерб предприятию в размере 276 тысяч рублей.

Адвокат Наталья Константинова, представляющая в суде интересы Дмитрия Школина, заявила, что сумма ущерба определена неверно. Она пояснила, что автомобили были проданы в состоянии, требующем ремонта. Ремотировать их предстояло покупательнице, поэтому цена была такой, как ее объявили.

Дмитрий Школин подтвердил «Столице на Онего», что оба автомобиля были в неудовлетворительном техническом состоянии. Именно поэтому их стоимость была столь низкой.

В настоящее время Школин возместил нанесенный «Карелавтотрансу» материальный ущерб в сумме 276 тысяч рублей.

Следующее заседание по данному делу пройдет первого июня.