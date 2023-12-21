Суд наказал аэропорт Петрозаводска за отсутствие заботы об инвалидах

В своей работе с пассажирами коллектив аэропорта не использует специальный подъемник, так называемый амбулаторный лифт.

Карельский транспортный прокурор обратился в Прионежский районный суд с иском в отношении петрозаводского аэропорта.



В надзорном органе выяснили, что в аэропорту отсутствует амбулаторный лифт.



Амбулаторные лифты (коротко амбулифты) оснащаются специальной кабиной на ножничном механизме. Они принимают пассажиров с ограниченными возможностями на уровне земли. Затем лифт поднимает кабину до уровня порога воздушного средства, откуда такого пассажира помощники, обслуживающий персонал или медицинские работники перемещают на борт самолета.



Суд удовлетворил иск и обязал администрацию учреждения обеспечить посадку и высадку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на воздушные судна с использованием специального подъемного устройства в срок до 31 декабря 2024 года.



Решение не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.